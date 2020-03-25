Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

"4 MİLYON 200 BİN TL'Sİ GERİ ÖDEMELİ OLACAK"

Bakanlık, dünyayı sarsan Kovid-19 salgınına karşı yeni bir çalışma başlattı. Bakanlığın ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir planı devreye soktu.Planını detaylarını anlatan Bakan Varank, "KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler" dedi.

Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek, "Bu projelere, 6 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL'si geri ödemeli olacak" diye konuştu.

"SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Varank, "Kovid-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle yani işletmelerle ve KOBİ'lerle temasa geçtik. Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Malesef bazı fırsatçıların ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz" dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Varank, başvuruları almaya başladıklarını söyleyerek, "Olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi şu dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de ivedilikle yapılacak" diye konuştu.

"30 HAZİRAN'A KADAR OLAN ALACAKLARI ERTELEDİK"

Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, "KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik" dedi.

"VADE SAYISI DEĞİŞMEYECEK"

Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin altını çizerek, "Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek." diye konuştu.

"PROJELER KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

KOSGEB'in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, "Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak." dedi.

"TALEP EDEN KOBİ'LERİMİZİN SÜRESİNİ UZATACAĞIZ"

Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğinin altını çizerek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız" diye konuştu.

"ELİMİZDEKİ TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kovid-19 salgınının etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamaya kadar bu hakkın kullanılabileceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

Kovid-19 salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biriyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin sınırlarındayken alacağımız önlemleri masaya yatırmaya başladık. İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgından elbette etkileniyorlar. KOBİ'lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz."