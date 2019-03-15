15 Mart 2019, 14:13
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Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu milli takıma davet etti. Volkan Demirel, Arda Turan ve Caner Erkin ise kadroda yer almıyor.

A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Eskişehir, Moldova, Arnavutluk, Spor, Güncel


YORUMLAR (43)
BJK Lİ: HAYIRLISI OLSUN ŞENOL HOCA İLE BAŞARILAR YAKINDIR
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BİR ALT LİGE DAHA DÜŞERLER: Hangi dalda ileri gittik ki futbolda da ileri gidelim bu takımdan bir cacık olmaz ,birazda Şenol nemalanır başka birşey olmaz.
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DÜRBÜNLÜ: Şenol Hoca:Futbolcuların dilinden anlıyorsa başarılı olur sanırım;)
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ŞAPKACI: AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ İLE ARDA''DA YAKINDA MİLLİ TAKIMDADIR ARKADAŞLAR. BAŞTAN SONU KİRLENMİŞ BİR SİSTEM. TFF NİN DERHAL MİLLİ TAKIMIN BAŞINA İYİ BİR YABANCI GETİRİP BAŞTAN AYAĞA DAHA ÖNCE HİÇ OYNAMAMIŞ ÇOCUKLARLA TAKIMI KURMASI GEREKİR.
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CORCİ: dünya kupası kesin bizde desenize
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