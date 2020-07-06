Son Dakika: Burdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Burdur'da bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

06.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:26
Burdur'da bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Pazar Mahallesi'nde yaşayan Şeref Y'den (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İhbarın ardından adrese gelen ve çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şeref Y'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şeref Y'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika: Burdur’da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son Dakika: Burdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:31: Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haber 20:29: Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki - Haber 20:27: İzmir'de bisikletten düşen kişi öldü - Haber 20:25: Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 20:25: Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin... - Haber 20:23: Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:41: Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu - Haber 19:08: Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi - Spor 18:55: Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim - Haber