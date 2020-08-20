Son dakika! BURSA Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, toprağa verildi
Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, toprağa verildiBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde vince çarpan otomobilde ölen sürücü Habil Kurtay (70), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
20.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:59
Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, toprağa verildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vince çarpan otomobilde ölen sürücü Habil Kurtay (70), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Habil Kurtay (70) yönetimindeki 16 F 8649 plakalı otomobil, vince çarptı. Kazada, sürücü Kurtay öldü, kızı İnegöl Kocatepe Ortaokulu İngilizce öğretmeni Damla Kurtay (40) ağır yaralandı.
Habil Kurtar, bugün memleketi Bursa'nıın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Damla Kurtay'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA