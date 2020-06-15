Bursa'da tekel bayi işletmecisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Bursa'da tekel bayi işletmecisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:22

Bursa'da tekel bayi işletmecisini iş yerine gelip pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki Yılmaz Aslankılıç'a ait tekel bayiine gelen 50 yaşındaki Sezgin Ö. elindeki pompalı tüfekle Aslankılıç'a ateş edip kaçtı. O onlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İçeride bulunan şahıslar olayın şokunu atlattıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Yılmaz Aslankılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek arama çalışması başlattı. 24 saat geçmeden zanlı Sezgin Ö gözaltına alınırken, olaya adı karışan Y.K. (25) ve A.G. (52) isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken, şüpheli Sezgin Ö., Y.K. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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