Son dakika... BURSA FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyonda şüpheliler adliyede

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyonda şüpheliler adliyedeBursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf ve emekli askerler ile 'mahrem imam'ların da bulunduğu 24 şüpheliden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

11.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:08
FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyonda şüpheliler adliyede
Bursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf ve emekli askerler ile 'mahrem imam'ların da bulunduğu 24 şüpheliden 13'ü, adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'askeri yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 'mahrem imam' ile 7 örgüt üyesi ile birlikte toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13'ü ise adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri devam eden 10 şüpheli için ek gözaltı süresi talep edildi. Son dakika... BURSA FETÖ’nün ’askeri yapılanması’na operasyonda şüpheliler adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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