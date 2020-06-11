Son Dakika | BURSA Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından vuruldu

Son dakika güncel haberi... Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından vurulduBursa'da, yolda yürüdüğü sırada yanına hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiyle konuşan M.A. (31), daha sonra bu kişi tarafından tabancayla vuruldu.

11.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:06
Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından vuruldu
Bursa'da, yolda yürüdüğü sırada yanına hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiyle konuşan M.A. (31), daha sonra bu kişi tarafından tabancayla vuruldu. Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyleyen M.A.'nın, vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. M.A., caddede yürüdüğü sırada, hafif ticari araçla yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile bir süre konuştu. Daha sonra kimliği belirsiz kişi araçla, M.A. da yürüyerek uzaklaştı. Yaklaşık 1 dakika sonra M.A.?nın yanına gelen şüpheli, seyir halindeki hafif ticari aracın camından M.A.'ya tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan vurulan M.A. ise kaldırıma oturdu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
VURAN KİŞİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. M.A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, M.A.?yı vuran kişinin yakalanması için çalışma başlattı. M.A.?nın emniyette verdiği ifadede ise kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Son Dakika | BURSA Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından vuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Panayır mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

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