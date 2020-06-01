Son Dakika: BURSA Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz...

Bir son dakika haberine göre Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz verdiBursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken pompalı tüfekle vurularak şehit edilen polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi.

01.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:45
Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz verdi
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken pompalı tüfekle vurularak şehit edilen polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Cabolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Özcan'ın mesai arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Özcan'ın cenazesi, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Bakan Soylu da bir süre şehidin tabutuna omuz verdi. Cenazede şehidin eşi Emine Özcan'ı teselli ederek başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Soylu, şehitliğe doğru yola çıkan cenaze aracının ardından, beraberindeki heyet ve binlerce vatandaş ile birlikte yürüdü. Erman Özcan'ın cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika: BURSA Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz...

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Haber
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haberler››Güncel››Son Dakika: BURSA Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:43: Son dakika güncel: Karabük'te kapısı açık otobüsten düşen yolcu yaralandı - Haber 19:39: Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama - Haber 19:38: AK Partili Çelik'ten 'Barış Çakan' açıklaması - Haber 19:37: Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi - Haber 19:37: DENİZLİ Savcı yalanıyla dolandırılmıştı, 250 bin lira değerindeki altınları ormanlık alanda bulundu - Haber 19:26: Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor - Haberler 19:04: Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı - Haber 18:55: ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı - Haber 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler