Son dakika! BURSA Sel felaketinin simgesi yuvasını bırakmayan kumru oldu

Son dakika gelişmesine göre Sel felaketinin simgesi yuvasını bırakmayan kumru olduBursa'da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen köylerden biri olan Dudaklı köyünde, ikinci gün başladı.

23.06.2020 08:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:51
Sel felaketinin simgesi yuvasını bırakmayan kumru oldu
Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen köylerden biri olan Dudaklı köyünde, ikinci gün başladı. Gün ağardığında görülen manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir evin duvarında yuva yapan kumru, sel sularının neredeyse yuvasına kadar gelmesine rağmen yuvasını terk etmedi. Köy sakinlerinin daha önce de orada olduğunu gördükleri kumru, yaşanan felaketin simgesi haline geldi.
'HAYRET İÇİNDEYİZ'
Köy sakinlerinden Hasan Fil, kumrunun uzun zamandır orada olduğunu belirtti. Sel sularının yüksekliğine rağmen kumrunun yuvasını terk etmemesinin şaşkınlığını yaşayan Hasan Fil, 'Bu kumru hep buradaydı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz de hayret içindeyiz. Anne her yerde her zaman anne. Su seviyesi yuvanın dibine kadar geliyor ama işte görüldüğü gibi Allah'ın bir hikmetidir. Yavrularını bırakmamış. Ne diyelim ki. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Burada yaşananlar büyük bir doğa olayı. Büyük bir ibret olayı. Allah herkesi korusun. Kumru da bu olayın bir simgesi oldu' dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ BURSA (DHA)
Son dakika! BURSA Sel felaketinin simgesi yuvasını bırakmayan kumru oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Anne, Güncel, Haber

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