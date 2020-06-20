Son Dakika: BURSA Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Son dakika haberi: Seyir halindeyken alev alan otomobil yandıBursa'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı.

20.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:17
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. Dün, Bursa'dan İnegöl yönüne giden Mücahit Çevik (40) yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çeken Çevik, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Son Dakika: BURSA Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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