Bursaspor, BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Ligde geçtiğimiz hafta Akhisarspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor evinde konuk ettiği BB Erzurumspor karşısında 36. dakikada Umut Meraş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. BB Erzurumspor 45+3'te Aurelien Chedjou'nun kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
LATOVLEVICI'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda Bursaspor 60. dakikada son haftalardaki golcü ismi Latovlevici ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. Rumen oyuncu geçtiğimiz hafta da Akhisarspor karşısında fileleri havalandırmıştı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken Bursaspor sahadan 3 puanla ayrılarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve 19 puana yükseldi. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu serisi Bursa'da son buldu.
Bursaspor
02 Aralık 2018 Pazar 17:57