Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Çanakkale merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar Pazartesi tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Merkez İlçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü (yarın) resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ,engelli personelile hamile personel de belirtilen gündeidari izinli sayılacaktır."