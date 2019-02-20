Son Dakika! Çanakkale'de Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi

Kandilli Rasathanesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ekipleri depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde de hissedildi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Saat 21.23'teki deprem İzmir, İstanbul, Bursa gibi illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkezinin Çanakkale Ayvacık olduğunu açıkladı. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen yer sarsıntısının şiddeti ise 5.5 büyüklüğünde.

KIZILAY EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ekiplerin depremle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirterek "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı ise "Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

"OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK"

AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

"HERKES DIŞARI ÇIKTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü.TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarıda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

"DEPREM 45 SANİYE SÜRDÜ"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz. " dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden, merkez üssü Çanakkale'de olan ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.