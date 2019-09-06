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Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor

Hakkında 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

06.09.2019 16:15

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SAVUNMASI: CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEDİM, ETMEYECEĞİM

Esas hakkındaki mütalaaya karşı mahkemede savunma yapan Kaftancıoğlu, "48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı KaftancıoğluCHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Canan KaftancıoğluCanan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki!

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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