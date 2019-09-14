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Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi

Sabah iki depremle sarsılan Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

14.09.2019 14:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedilmişti. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmiş; depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedilmişti.

Kentte paniğe neden olan depremle ilgili açıklama yapan Vali Hamdi Aktaş, "Büyüklük olarak çok ciddi bir deprem değil. Biz arkadaşlarımızla dikkatle izliyoruz. Herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız köyleri tarıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÇankırıÇankırı'da art arda iki deprem! Ankara'da da hissedildi

Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi

Çankırı, Çerkeş, AFAD, Güncel

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