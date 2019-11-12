Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 48 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

AĞUSTOS'TA 2,60 MİLYAR DOLAR FAZLA VERMİŞTİ

Cari işlemler hesabı, Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.