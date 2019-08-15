Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bugün düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ile 'Güvenli Bölge' mutabakatı, Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınması ve Washington'un Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için attığı adımlar hakkında konuştu.

"TRUMP'IN SÖZÜ VAR"

Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı için "ABD ile mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik, henüz detaylandırılması gereken birçok konu var. Trump'ın 20 mil sözü var. Bölgeden terör örgütü YPG'nin çıkartılması gerekiyor. Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor" dedi.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞ OLMAZSA, İLİŞKİLER GERİLİR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından, Washington'un attığı adımlar hakkında da "Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine, var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'Lİ 6 KİŞİLİK HEYET ŞANLIURFA'DA İNCELEMELER YAPIYOR

Geçen hafta Ankara'da yapılan toplantıların ardından ABD'nin ilk askeri heyeti Pazartesi günü havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Türk askerlerin eşlik ettiği 1'i albay 2'si binbaşının da aralarında olduğu 6 kişilik ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın sınır hattında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile komşu olan Akçakale ilçesine geldi. Türk ve ABD askeri heyeti, Akçakale'de bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda uzun süre toplantı yaptı. Bu toplantının ardından iki ülke askerlerinden oluşan heyet, askeri araçlar ile sınır hattında bir süre de incelemelerde bulundu.

KAPALI KAPILAR ARDINDA TOPLANTILAR SÜRÜYOR

Kamuoyunun gözünün çevrili olduğu Akçakale'de bulunan ABD ve Türk askeri heyeti, Hudut Alay Komutanlığı'nda sınırlı sayıda ismin katıldığı dar kapsamlı toplantılarını sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yapılan ve Suriye'nin kuzeyini gösteren haritanın üzerinde konuşulan toplantılarda iki ülke askerleri birçok konuda uzlaşıya vardı. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergahlar ile zırhlı araçların Suriye'ye hangi noktalardan gireceği saptandı. Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki Suriye'nin kuzeyindeki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldı.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile güvenli bölge mutabakatı çerçevesinde bölgede insansız hava araçlarının dün göreve başladığını açıkladı. Bugün de Korgeneral Stephen Twitty'nin Şanlıurfa'ya geleceği bildirildi.

DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?

Halen devam eden Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin görüşmelerde iki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konu ise Güvenli Bölge'nin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete iletti.