24.06.2019 14:11
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Son dakika! Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Ne yaptırım kararı olursa olsun, biz S-400'ü aldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu F-35 ve S-400 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400'leri aldığını belirterek, "Artık ne zaman getirileceği konuşuluyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklarından satır başları:

"DİĞER ÜLKELER DE BU DURUMDAN RAHATSIZ"

"Türkiye F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkı sağlamıştır. Bugüne kadar da 1 milyar dolardan fazla katkı sağlamıştır. ABD'nin attığı adımlar ortaklık anlaşmasına uygun değildir. Diğer ortak ülkeler de bu durumdan rahatsızdır.

"VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İddiaları ile ilgili ortak komisyon önerimiz oldu. Bugüne kadar ABD olumlu bir yanıt vermedi. Türkiye ABD 'al' dediği zaman alacak 'alma' dediği zaman almayacak bir ülke değildir artık. Ne açıklama gelirse gelsin biz artık S-400'ü aldık. Artık ne zaman getirileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değildir. Ne yaptırım kararı olursa olsun, biz S-400'ü aldık.

"KEŞKE ABD'DEN ALABİLSEYDİK"

Keşke ABD'den alabilseydik, keşke müttefiklerimizden alabilseydik ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Trump ile konuyu konuşunca kendisi durumu gayet iyi anlıyor ancak ABD söz konusu olduğunda durum değişiyor."

Son dakika! Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor
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