Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Şile yolunda Ümraniye istikametineseyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu. Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.