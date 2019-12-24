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Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de yağış nedeniyle İETT otobüsü yoldan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var.

24.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:19

İETT otobüsünün 'de şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

yolunda istikametineseyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu. Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Ümraniye, Çekmeköy, Şile, 3. Sayfa, Güncel


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TÜRKÜM TÜRK: Çocuğun ağlayaşına içim gitti. Allah şifa ve sabır versin
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MUSTAFA: BU SÜRÜCÜLERİN HEPSİ DENETLENMESİ VE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI ŞARTLANMALIDIR.
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