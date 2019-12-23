Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi

Suudi Arabistan'da devam eden Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava, sonuca bağlandı. Suudi Arabistan mahkemesi cinayetle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye de 24 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE NELER OLMUŞTU?

2 Ekim 2018 günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na nikah işlemlerini halletmek için giren Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü itiraf edilmişti. Kaşıkçı'nın cesedine uzun süren aramalara rağmen ulaşılamamıştı. Cesede ulaşılamaması üzerine, asit kuyularına atılıp yok edildiği iddia edilmişti.

BM KONUYA EL ATMIŞTI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı