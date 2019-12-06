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Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van'a doğru hareket etti.

06.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:50

'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin apartmanında bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Cezaevi'ne gönderilmesine kararı verildi. Katil Özgür Arduç, Şırnak Cezaevi'ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Arduç'un tepki göstermesi üzerine araç 'a doğru hareket etti.

ŞIRNAK'I DUYUNCA İTİRAZ ETTİ

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi.

ŞIRNAK'A GÖNDERİLMİŞTİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ceren Özdemir, Şırnak, Ordu, Van, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
..:NEDENNNNN DEGİŞİKLİK YAPILIYOOO KATİL BEGENMİŞMİŞ BÖYLE BİR HAKMI VARRR YAAAAAAAAAA . . !!!!!!!!!
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0101:oldu, baska emrin
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01:oldu , baska emrin
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SERKAN:NEYSE ORDADA HALLEDERLER SENİ :)
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İNFAZ KORUMA:tutuklu/hükümlü ben şu cezaevini kabul etmiyorum ben burayı istemiyorum deme lüksü, hakkı. . . yoktur.
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?????:Abi şakamısınız ??? lanet olsun ya
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HASAN:birde hak mı veriyorsunuz buna. insanları bütün haklarında mahrum etmiş birisine hak tanımak topluma en büyük zulümdür.
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EMRE AYDIN:seçim hakkı da var öyle mi? Birileri çıkıp açıklamalı neden böyle bir şeye izin veriliyor?
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