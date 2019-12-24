Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde

Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan testlerde katil Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Özgür Arduç'un, sevk edildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

AKIL HASTASI OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞTİ

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

İFADESİNDE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEMİŞTİ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi. Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:

"Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim akli dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip ettim ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım."

RAPORDA AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Balerin Ceren Özdemir'i vahşice öldüren Özgür Arduç'un yapılan tetkikler sonucunda akıl sağlığının yerinde olduğu saptandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.