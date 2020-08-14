Son dakika... Çeşme'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ Yangın alanında yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin gelişi Yangına müdahale çalışmaları Havadan müdahale eden helikopterler GÜNCELLEME 2 - İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale başladıHAVADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI EKLENDİ İzmir'in...
GÖRÜNTÜ
Yangın alanında yükselen alevler
İtfaiye ekiplerinin gelişi
Yangına müdahale çalışmaları
Havadan müdahale eden helikopterler GÜNCELLEME 2 - İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale başladı
HAVADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI EKLENDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.
Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.
Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.
Kaynak: AA