Son dakika... Çeşme’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

GÖRÜNTÜ

Yangın alanında yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Yangına müdahale çalışmaları

Havadan müdahale eden helikopterler GÜNCELLEME 2 - İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale başladı

HAVADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI EKLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.