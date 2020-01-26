Elazığ 'da meydana gelen 6,8'lik deprem, 35 vatandaşımızın hayatına mal olurken bin 700'ü aşkın vatandaşımızın da yaralanmasına sebep oldu. Depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Murat Kurum, yıkılan binaların incelendiği alandan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak. Vatandaşlara kira ve taşınma yardımı verilecek" ifadelerini kullandı.

"YENİ KONUTLAR YAPILACAK"

Kurum, "Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdi. Arama kurtarma sonuçlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken AFAD sahada olacak. Bakanlığımızın tüm ekipleri riskli görülen binaların tespitini yapıyorlar. Riskli gördüğümüz ne kadar bina varsa yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Yerine yeni sağlam konutlar yapacağız" dedi.

"ZEMİN+3'Ü GEÇMEYECEK BİNALAR YAPILACAK"

Yeni yapılacak konutların müjdesini veren Kurum, "Yeni bir rezerv alanda, Elazığımıza uygun, zemin+3'ü geçmeyecek güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Burada 1400 konutluk yerimizin projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Mustafapaşa'da 500 konutluk bir bölgenin hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımıza da bu süreçte hem kira hem de taşınma yardımı yapacağız. Onların mağduriyetlerini en aza indireceğiz" şeklinde konuştu.