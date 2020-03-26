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Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı taksitlerinin ertelendiğini duyurdu.

26.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:49

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken vatandaşlar için de bir dizi önlem alınıyor. Son olarak TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar için bir karar geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
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Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut’ta taksit ödemeleri ertelendi
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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Koronavirüs nedenilye TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi

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