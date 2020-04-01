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Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sahip olduğu araçların egzoz emisyonlarını ertelendiğini açıkladı.

01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:12

Türkiye'de her geçen gün yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler de artıyor. Bu kapsamda 65 yaş üzeri vatandaşların araçlarıyla ilgili zorunlu olan bir işlem daha ertelendi.

"YASAK KALKTIKTAN SONRA 45 GÜN İÇİNDE ÖLÇTÜREBİLİRLER"

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları yazdı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Bu nedenle 65 yaş üzeri vatandaşların zorunlu olduğu birçok ödeme ve işlem ertelenmişti.

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel

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65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

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