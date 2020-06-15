Son dakika... ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ HALİÇ'TEN NUMUNE ALIYOR

Son dakika güncel haberi: Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL, DHAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.

15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:39
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti. Son dakika... ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ HALİÇ’TEN NUMUNE ALIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Haliç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan’dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Haber
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor Haber
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Haberler››Güncel››Son dakika... ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ HALİÇ'TEN NUMUNE ALIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Aksaray Belediyesi, 5 megavatlık güneş enerji santrali kuruyor - Haber 13:47: Aydın'da gasp şüphelisi 5 kişi yakalandı - Haber 13:45: ARNAVUTKÖY'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ  (1) - Haber 13:45: Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor - Haber 13:44: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 33 gözaltı - Haber 12:50: Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti - Haber 12:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf - Haberler 12:06: Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi - Haberler 11:31: Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı - Haber 11:09: Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri - Haber