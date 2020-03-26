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Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Son dakika: YSK, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

26.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:21

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti. Aydar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yüzde 50.4 oyla AK Partili rakibi Ali Alper Boydak'ı geçerek Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilmişti.

KADİR AYDAR KİMDİR?

1988 yılında Ceyhan'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ceyhan'da tamamlayan Kadir Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Ardından öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti. Bununla yetinmeyen Kadir Aydar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünü başarıyla tamamladı. Öğrenimine halen Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü'nde devam eden Başkan Aydar; Vatani görevini Kocaeli'nde tamamladı.

Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Başkan AYDAR; Ceyhan Ticaret Borsası'nda Meclis Üyeliği, Ceyhan İş Geliştirme Merkezi (CEYGEM) Yönetim Kurulu Üyeliği, Genç İş Adamları Derneği İkinci Başkanlık görevi, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Denetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Genç yaşta siyasete atıldığı Cumhuriyet Halk Partisinin Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Dört yıl aralıksız sürdürdüğü CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevinden Ceyhan Belediye Başkan Aday Adayı olmak için ayrıldı.

Genel merkez kararı ile yapılan temayül yoklaması neticesinde Ceyhan Belediye Başkan Adayı oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanlığına seçildi.

Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatası iptal edildi
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

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