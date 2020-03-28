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Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı

Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı. Bu önlemler içerisinde mahkumların tüm görüşleri, cezaevleri arasındaki nakiller ve aile görüşme odalarının kullanımları da yer alıyor.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:10

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cezaevleri için 13 Mart'ta aldığı önlemlerin süresi iki hafta daha uzatıldı. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine iki hafta daha uzatılan cezaevleri tedbirleri arasında; cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı yer alıyor.

''AVUKAT ZİYARETİ DAHİL BÜTÜN GÖRÜŞLER ERTELENDİ''

Adalet Bakanlığı tarafından, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uzatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelendi." ifadelerine yer verildi.

ZORUNLU ZİYARETLER, BAŞSAVCILIK KARARI İLE YAPILACAK

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

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Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Etiketler: Adalet Bakanlığı, Güncel

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Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı

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