Son Dakika! CHP, 140 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam Liste

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı bitti. 150 civarı aday basın toplantısıyla açıklanıyor. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut belediye başkanları da yeniden aday gösterildi.
BALIKESİR ADAYI AHMET AKIN OLDU
Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
"ARTIK KAYBETMEK YOK, KAZANAN BİR BALIKESİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
İlk değerlendirmesini yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.
YALOVA, BURDUR VE GİRESUN'DA MEVCUT BAŞKANLAR ADAY OLACAK
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu yeniden aday olacak.
ANKARA'DA DA DEVAM KARARI ALINDI
Ankara'da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.
CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle:
1 Adana İmamoğluKasım Karaköse
2 Adana TufanbeyliAhmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman TutMehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman BesniVakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenliİsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı TutakErkan Sayan
10 Ağrı TaşlıçayKubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya MerzifonAlp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara ÇankayaAlper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara YenimahalleFethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara ElmadağAdem Barış Aşkın
18 Antalya ManavgatSükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya KemerMustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin KemalpaşaErgül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın KoçarlıMutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir BalyaOrhan Gaga
24 Balıkesir HavranBedri Şahin
25 Balıkesir ManyasTancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir BurhaniyeAli Kemal Deveciler
27 Bartın KurucaşileNergis Kartal
28 Batman GercüşHamdiye Öner
29 Batman HasankeyfOrhan Cihan
30 Batman BeşiriGenco Özel
31 Batman KozlukSavaş Durmaz
32 Batman SasonAdnan Yaşar
33 Bilecik İnhisarAyhan Ödübek
34 Bingöl YayladereSabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl YedisuVeysel Yaygan
36 Bingöl KiğıYılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu MengenTurhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu MudurnuMehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu YeniçağaAdnan Güngör
45 Bolu Dörtdivanİlyas Özalp
46 Bursa OrhangaziŞaban Çetin Çoklar
47 Bursa HarmancıkAhmet Tufan
48 Bursa OrhaneliVildan Koç
49 Çanakkale ÇanBülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale AyvacıkMesut Bayram
52 Çanakkale EzineHalil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı EldivanAfife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı KurşunluTevfik Metin Aktaş
56 Denizli SerinhisarHüseyinGemi
57 Denizli ÇivrilÖmer Köseoğlu
58 Denizli PamukkaleAhmet Divarcı
59 Denizli GüneyMustafa Urtekin
60 Diyarbakır ÇüngüşMuhiddin Yıldırım
61 Düzce AkçakocaFikret Albayrak
62 Düzce GölyakaAbdullah Şahin
63 Eskişehir HanErdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiyeİshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir OdunpazarıKazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir TepebaşıAhmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep KarkamışAli Doğan
68 Gaziantep ArabanHasan DOĞRU
69 Giresun TireboluBurhan Takır
70 Giresun EynesilAhmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane ŞiranHüseyin Kaya
72 Hatay AntakyaHikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş AndırınAhmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş ElbistanOnur Gürbüz
75 Kars ArpaçayEnver Akkaya
76 Kars SusuzOğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekaniİlhan Tuncer
78 Kastamonu BozkurtGüvenç Demirezen
79 Kayseri BünyanMustafa Naldız
80 Kayseri FelahiyeKerim Karakoç
81 Kocaeli DarıcaYakup Törk
82 Kocaeli KaramürselAhmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya DumlupınarZekeriya Yılmaz
85 Kütahya DomaniçMustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya AltıntaşDoğan Akbunar
88 Kırıkkale SulakyurtTamer Cihan
89 Ordu FatsaAhmet Canbaz
90 Ordu AybastıÖzdilek Aydoğan
91 Ordu GölköyCengiz Sarıyer
92 Ordu AkkuşBayram Görür
93 Sakarya SerdivanZafer Kazan
94 Sakarya KarapürçekNizamettin Yıldız
95 Samsun YakakentRamazan Şensoy
96 Samsun ÇarşambaAltan Karabulut
97 Sinop ErfelekMuzaffer Şimşek Mevcut Başkan
98 Sinop GerzeOsman Belovacıklı Mevcut Başkan
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
100 Sivas İmranlıMurat Açıl
101 Sivas ŞarkışlaAyfer Temel
102 Şanlıurfa HilvanAbuzer Bebe
103 Şanlıurfa AkçakaleAhmet Geçit
104 Şanlıurfa HalfetiEkrem Morçiçek
105 Şanlıurfa SuruçKemal Eşsiz
106 Şanlıurfa HarranMehmet İngin
107 Şanlıurfa ViranşehirŞehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli HozatSeyfi Geyik Chp Belediyesi
110 Tunceli Mazgirtİsmail Toprak
111 Uşak EşmeYılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
116 Van ÇaldıranMuhamed Aladağ
117 Yalova ArmutluAli Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova ÇınarçıkAvni Kurt Mevcut Başkan
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
122 Yalova ÇiftlikköyNedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
126 Zonguldak KozluCengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak KilimliAli Aslan Kılıç Mevcut Başkan
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
130 Balıkesir BŞBAhmet Akın Milletvekili
131 Artvin MerkezDemirhan Elçin
132 Batman MerkezEnver Erdem
133 Bingöl MerkezVahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane MerkezBedri Ağaç
135 Uşak MerkezAsımKalelioğlu
136 Erzincan Merkezİsmail Taş
137 Karabük MerkezMehmet Durum
138 Burdur MerkezAli Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
139 Giresun MerkezKerim Aksu Mevcut Başkan
140 Yalova MerkezVefa Salman Mevcut Başkan
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:24