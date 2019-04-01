Son Dakika! CHP'den İstanbul Açıklaması: İmamoğlu Kazandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı. Faik Öztrak, "Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin oyla kazanmıştır. Binali Yıldırım ise 4 milyon 138 bin oy almıştır" dedi.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MARTIN SONU BU İLLERİMİZDE BAHAR OLDU"

"Uzun bir gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bolu'da ittifakın kazandığı iller ile uyandık. Martın sonu bu illerimizde bahar oldu. Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından bir seçim gecesi yaşadık. Örgütlerimiz başında olan, gönüllülerle birlikte çalışan hukuk birimimize, Onursal Adıgüzel'e, Muharrem Erkek'e teşekkür ediyorum."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

"TEK KAZAN MİLLİ İRADE VE TÜRK DEMOKRASİSİ"

"Dün gecenin tek kazananı milli irade ve Türk demokrasisi. Hem dünyanın hem milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir. Dün gecenin tek kaybedeni devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'dır. Hala veri girmemeye devam etmektedir, siyasi manipülasyona alet olmuştur. Ajans yöneticileri gereğini yapmalıdır."

"AÇILMAYAN 38 SANDIK VAR"

"YSK Başkanı yapmış olduğu açıklamayla bizlerin bilgilerini teyit etmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. YSK verilerine göre 31 bin 186 sandığın 31 148'i açılmıştır. Açılmayan 38 sandık vardır."

"İMAMOĞLU 4 MİLYON 165 BİN OY ALMIŞTIR"

"Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin oy almıştır. Binali Yıldırım oyu ise 4 milyon 138 bin 568 oy almıştır. 27 bin 171 oy daha fazla almıştır Ekrem İmamoğlu. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizle açıkladığımız fark ile aynıdır."