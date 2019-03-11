Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bir mitingde CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmişti. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmış, Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. Öztrak, eleştiri oklarının hedefi olan Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Öztrak, açık kalan mikrofona yakalanan sözleri nedeniyle gündemde olan Arslan hakkında "Önemli bir hata yapmıştır. Kendisi ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan

NE OLMUŞTU?

Yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unutmuştu. Seladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etmişti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olmamıştı.

"BİZİM OY KÜRDİSTAN'A" DİYALOĞU

Selman Hasan Arslan, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise Kürdistan'dı. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmıştı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." demişti.