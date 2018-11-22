CHP, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Uyarı Cezası Verdi

24 Haziran seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti. CHP Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, televizyon programına izinsiz çıktığı için uyarı cezası verilmesine karar verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, CHP'nin 1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 olan oy oranı yüzde 22.7'ye düşmüş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin oy oranı ise partisini aşarak yüzde 30.67 olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum" demişti. Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

UYARI CEZASI VERİLDİ

CHP Parti Meclisi, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'U oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, televizyon programına izinsiz çıktığı için uyarı cezası verilmesine karar verdi.

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