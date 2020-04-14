Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götürerek itiraz edecek

AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve düzenlemeye itiraz edeceklerini bildirdi. Özkoç, "Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.

Düzenleme, 330 milletvekilinin katıldığı oylamada 51 ret oyuna karşılık 279 kabul oyuyla yasalaştı. CHP, düşünce suçlularının kapsam dışı bırakılması nedeniyle pakete karşı çıkmaktaydı. CHP, düzenlemenin tutukluları kapsamaması ve kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliği taşıması nedeniyle konuyu AYM'ye taşıma kararı aldı.

90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU AÇILDI

Yasa, 90 bin kişiye tahliye yolunu açtı. Ayrıca cezaların infazında yarı oranında indirime gidildi ve denetimli serbestlik bir kereye mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarıldı. Terör, cinayet, uyuşturucu, cinsel saldırı suçları, kapsam dışı bırakıldı.