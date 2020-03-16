Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP Merkez Yönetim Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi.
16.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:10
Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de önlem olarak çoğu organizasyon, etkinlik iptal edildi yada ertelendi. Bu iptal ve ertlelemelere bir yenisini de Cumhuriyet Halk Partisi ekledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) koronavirüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi.
KARARI ÖZTRAK DUYURDU
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Biz de bu çerçevede kurultayı erteledik" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu