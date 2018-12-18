Son Dakika! CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Oldu

CHP Parti Meclisi'nde kapalı oylamadan salt çoğunluğun kabul oyunu alan Mansur Yavaş CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ 45 KABUL, 12 RET OY ALDI

CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin 45 kabul, 12 ret oyu verildi. Oylamada 1 üye ise çekimser kaldı. Mansur Yavaş, CHP listelerinden girdiği yerel seçim yarışlarında Millet İttifakı'nın adayı olacak.

CHP'nin ADANA ADAYI ZEYDAN KARALAR OLDU

CHP MYK'nın ardından CHP PM üyeleri de Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a onay verdi.

CHP PM'de yapılan oylamanın sonucunu göre, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar oldu.

Zeydan Karalar

ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK OLDU

CHP'de belirlenen bir isim de Muhittin Böcek oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı olan Böcek, Parti Meclisi'ndeki kapalı oylamada salt çoğunluğun kabul oyunu alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.