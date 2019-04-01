Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun

Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları ve Anadolu Ajansı'nın veri akışının kesilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "31 bin 186 sandıkta, 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır. Yaptığımız ortalama hesaba göre yüzde 85 oranında geçerli oy vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir. Biz öndeyiz." dedi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları:

"3 SAATİ AŞKINDIR AA VERİ GİRİŞİ VERMİYOR"

Şu an saat sabaha karşı 2'yi 21 geçiyor. Yanılmıyorsam 3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı veri girişi yapmıyor.

Üzülerek tekrarlayacağım. Anadolu Ajansı görevini yapmayarak, Türkiye'mizin demokrasi sürecindeki en önemli kurumlardan birisi olarak vazifesini yerine getirmemiştir.

"TÜRKİYE TARİHİNE ACI BİR NOT OLARAK DÜŞÜLECEKTİR"

Gerçekten bu süreçte yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşülecektir. Anadolu Ajansı'ndan sorumlu olan kurumları, bakanlıkları herkese göreve çağırıyoruz.

Toplumun bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etme hakkı yoktur. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. Anadolu Ajansı'nı kınıyorum.

"GÖREV YERLERİNİ TERK ETMEMELERİNİ İSTİYORUM"

Buradaki en önemli konu, sahada büyük rol üstlenen görev alan arkadaşlarıma yapacağım çağrı. Süreç devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında görev alan arkadaşlarımın görev yerlerini asla terk etmemelerini istiyorum.

Yenen hak, 16 milyonluk koca dünya kenti İstanbul'un hakkıdır. Bütün dünya bizi izlemektedir. Keşke biz dünyaya şu an İstanbul seçimini açıklayabiliyor olsaydık resmi kurumlar tarafından. Her birinden bizi ikna edecek cümleler duymak istedik ama gelmediği için biz açıklamamızı yapıyoruz.

"FARK 29 BİN 408'DİR, BİZ ÖNDEYİZ"

31 bin 186 sandıkta, 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır. Yaptığımız ortalama hesaba göre yüzde 85 oranında geçerli oy vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir. Biz öndeyiz.

"ARADAKİ FARKIN KAPANMA İHTİMALİ KALMAMIŞTIR"

Oyları söylüyorum. 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 155 bin 966'dır. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır.

Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadadır. Süreç hayırlı uğurlu olsun. Süreci takip edeceğiz.

Olası manipülasyonlara karşı uyku yoktur. Bütün sandık görevlileri, bütün ilçe seçim kurullarındaki arkadaşlarım asla görev yerlerini terk etmemelidir. Bu biz vatandaşlık görevidir. Biz de görevimizin başındayız.