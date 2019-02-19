CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu

CHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleşti. Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu.

KILIÇDAROĞLU, BUCAK İSMİNDE GERİ ADIM ATMADI

Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AK Parti'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.

Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu.

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NE OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bazı üyeler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce MHP'den aday olan Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine itiraz etti.

ÜYELER, "ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLMELİ" GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞTİ

Üyelerin, Bucak'ın CHP'den aday olmasına batıdaki seçmenlerin tepki göstereceğini, bunun partiye olumsuz yansıyacağını söylediği öğrenildi. Bucak'ın geçmişte yaptığı açıklamaların CHP'nin ilkeleriyle uyuşmadığına dikkat çeken MYK üyelerinin, "Adaylığı geri çekilmeli" görüşünü dile getirdiği ifade edildi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adayları belirlerken tüm kesimlerin görüşlerine başvurduk" dediği belirtildi.