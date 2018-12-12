Son Dakika! CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Anlaşma Sağladı! İşte Uzlaşma Sağlanan İller

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak görüşmeleri kapsamında saat 20:00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki liderin yerel seçimlerde ittifak yapma konusunda anlaştığı belirtildi.

İKİ LİDER CHP GENEL MERKEZ'İNDE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 20.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Kılıçdaoğlu, "Gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye vardı. Türkiye'nin demokrasisi var, Türkiye'nin beklentileri var, güzel bir çalışma oldu, işbirliğinden ötürü Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'yi yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz." dedi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Meral Akşener ise çalışma arkadaşlarına başarılar dileyerek, "Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel şeyler olacak. " dedi.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA CHP'NİN ADAYLARI DESTEKLENECEK

Kulislerden edinilen bilgilere göre, iki parti ittifak konusunda anlaştı. Anlaşma sağlanan Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve İstanbul'da CHP aday çıkaracak. Denizli, Balıkesir, Trabzon, Samsun ve Erzurum'da CHP aday göstermeyecek ve İYİ Parti'yi destekleyecek.

BALIKESİR NETLİK KAZANDI

Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de İYİ Parti'nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir'de Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekecek.

İYİ PARTİ HEYETİ CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTMİŞTİ

Gün içinde iki siyasi parti kaynaklarından ittifakın bittiği açıklaması yapılmıştı ancak son anda yapılan telefon trafiğiyle İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın saat 15.30 civarında CHP Genel Merkezi'ne gitmişti. Bu gelişmenin ardından CHP heyeti de İYİ Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirerek İYİ Parti Genel Merkezine gitmişti.