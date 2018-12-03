Niğde Demirkazık Dağı'nda, Çığ Altında Kalan Dağcılarcan Biri Kurtarıldı

Niğde'deki Demirkazık Dağı'na zirve tırmanışı yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan biri çığ altında kaldı. Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 2 dağcıdan Hilal İşcan çığ altından kurtarıldı. Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor.

2 DAĞCININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile erken arkadaşı Kemal Karakoç saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü.

KADIN DAĞCI DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU



Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan ise, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ayrıca Karakoç ve İşcan'ın arkadaşlarıda arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İçcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri'ne bir helikopterde havadan destek verdi.

DİĞER DAĞCI ARANIYOR

Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.