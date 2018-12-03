03 Aralık 2018, 08:58
»»

Niğde Demirkazık Dağı'nda, Çığ Altında Kalan Dağcılarcan Biri Kurtarıldı

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan iki dağcıdan Hilal İşcan çığ altından kurtarıldı. Diğer dağcının kurtarma çalışmaları sürüyor.

Niğde'deki Demirkazık Dağı'na zirve tırmanışı yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan biri çığ altında kaldı. Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 2 dağcıdan Hilal İşcan çığ altından kurtarıldı. Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor.

2 DAĞCININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile erken arkadaşı Kemal Karakoç saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü.

KADIN DAĞCI DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan ise, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ayrıca Karakoç ve İşcan'ın arkadaşlarıda arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İçcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri'ne bir helikopterde havadan destek verdi.

DİĞER DAĞCI ARANIYOR

Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,AFAD,Helikopter,Niğde
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:58



YORUMLAR (12)
ATLAS MAHMUT: Bu insanlara yarın sizin ihtiyacınız olur , dar açıdan bakmayalım . Örneğin Allah korusun bir uçak kazasında siz veya sevdiklerinizden birileri var kazazede olarak dağın başına o arkadaşlar veya arkadaşları çıkacaktır. Herkes herkese muhtaç olabilir. Büyük konuşmak ve düşünmeden konuşmak çözümün bir parçası değil. Orda bir CAN var hiç bir şey yapamıyorsan dua edersin.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DANDİL SELAHATTIN: geçmiş olsun ama millet ekmek bulamıyor siz dağlarda keyf yapiyorsunuz dağa çıkan cigna katlanır
Yayından Kaldır
2 8
Cevap yaz
  • DAĞLAR SENİ ÇAĞIRIYOR. : ne saçmalıyon lan sen mal. geri zekalı. milletin ekmek bulamamasıyla dağcıların dağa çıkması ne alaka la. senin gibilerden uzaklaşmak için gidiorlar dağlara, sizin veremediğiniz huzuru dağlar veriyor. sövdürecen zorla kendine millet ne derdinde sen ne derdindesin. bi kerede millete destek olun la köstek olmak yerine destek olsanız herşey daha güzel olacaktır. tövbe tövbe insanın azına neler geliyorda size sözmekte olmaz. güzel bi söz var, küfür etmeyi sevmem ama senin üzerinde güzel duruyor diye
    Yayından Kaldır
    0 0
KARANLIK: Benim asıl anladığım şudur ya kardeşim her yıl aynı yerde sözde bu dağcı denilen kişiler mahsur kalıyor . siz reklammı yapıyorsunuz. kış günü işinizin adı ne . madem çıkacaksınız güz mevsiminde yada baharın olmadı yazın çıkın. devletin bir helikopterinin oraya varması devlete maliyet değilmi. orada devlet adına işmi yapıyorsunuz. . bu helikopter benim vergilerimle yakıt alıyor hakkımı helal etmiyorum.
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
  • ROCK CLİMBER : etmezsen etme çok da hakkın varmış gibi. ben de salla başı al maaşı mantığıyla çalışan hiç bir inisiyatif almayan çürümüş devletin bozuk çalışanlarına helal etmiyorum
    Yayından Kaldır
    7 3
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın