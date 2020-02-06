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Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

Son dakika: Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

06.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:00

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi sonrası, çığ altında kalan 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü akşam saatlerinde, üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler, ikinci çığ felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan ikinci felakette ise 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Van'da yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 41'e yükseldi. Böylelikle karın altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.

81 KİŞİ YARALANDI

Van'da yaşanan çığ felaketinde toplamda 81 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavisi bölge hastanelerinde devam ederken, yaralılar arasında durumu ağır olan vatandaşlar olduğu bilgisi edinildi.

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