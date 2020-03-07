Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı

Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

23 KİŞİ KURTARILDI, 70 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Yıkılan otelin enkazı ve acil servis ekiplerinin enkaz altında kalanları araması gelen kamera görüntülerine yansıdı. Şu ana kadar 23 kişi kurtarıldı. Yerel basına göre, enkazda en az 70 kişi var.

ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 72

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yüseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 72'ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489'nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651'e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177'ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404'e ulaştı.