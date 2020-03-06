Son dakika: Hollanda'da da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Avrupa 'yı da etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Hollanda 'dan gelen son dakika bilgisine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Kovid-19'un en etkili olduğu İtalya'da ise ölü sayısı 148'e yükseldi.

Hollanda'da, yeni tip Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

86 YAŞINDAKİ BİR ERKEK HASTA

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesinde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

HASTALIK 82 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda'da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İTALYA'DA DURUM AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan salgın İtalya'da da tedirgin edici düzeyde ilerliyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.