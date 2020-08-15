Son dakika! Çinli ’süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı

Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı

Çin, (DHA) - Çinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi. Kızını son anda kurtaran baba sosyal medyada 'süpermen' ilan edilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'nin Harbin kentinde iki küçük kız evde oyun oynarken, kızlardan biri duvara yaslı olan aynaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer kızın üstüne düşmekte olan büyük aynaya, baba saniyelerle müdahale etti. Refleksleri hızlı baba, kızla ayna arasına tam zamanında girerek kızını büyük bir tehlikeden korudu. Babanın bu hızlı müdahalesi sayesinde küçük kız, büyük tehlikeden yaralanmadan kurtuldu. Evin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada 500 bin kez paylaşıldı.