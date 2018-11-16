Son Dakika! Cinsel İstismardan Sınır Dışı Edilen FETÖ Üyesi, Türkiye'ye Getirildi

FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindropp Vakfında 2014 yılında yönetim kurulu üyeliği yapan Mehmet Salih Gözegir, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü" suçlamasıyla 2015'te tutuklandı. Yargılanmasının ardından dün sınır dışı edilen Gözegir, Türkiye'ye gönderildi.

TÜRK YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

ABD'de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilen FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilerek emniyete teslim edildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindropp Vakfının yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Gözegir'ün de bulunduğu 23 kişi, 'Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek' ve 'çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz haziran ayı içerisinde sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Sınır dışı işlemleri dün tamamlanan Gözegir, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Polis tarafından uçağın altından alınan FETÖ'cü Gözegir, emniyete götürüldü.