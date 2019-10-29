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Son dakika: Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine kayyum atandı

Son dakika: Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

29.10.2019 08:45

Şırnak'ın Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde polisler kayyum atandığına dair tebligatı vermek üzere Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ'ın ikametgahına gitti.

Bir grup polis ise, belediye araç istasyonuna gidip, çöp araçlarının çıkışına izin vermedi. Dışarıdaki araçların ise istasyona geri getirilmesini istedi.

KAYYUM ATAMASINI DOĞRULADI

Mehmet Zırığ ise, kayyum atamasını doğruladı. Zırığ, kendisi evde bulunmadığından kaynaklı tebligatın muhtara verildiğini belirtti.

Kayyum ataması ile birlikte Belediye Hizmet Binası'na giden tüm yollar polis barikatlarıyla kapatıldı.

Öte yandan Mehmet Zırığ'ın hakkında açılan terör soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Son dakika: Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine kayyum atandı

Mehmet Zırığ, Şırnak, Sabah, Politika, Güncel

Kaynak: İHA


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