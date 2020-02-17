Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Cizre'de Nezir Kılıç isimli bir vatandaş, kaymakamlık binasının 5'inci katından atlayarak intihar etti. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, %76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4.katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu,yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babasıNezir Kılıç'a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

HATAY'DA BİR VATANDAŞ KENDİNİ YAKMIŞTI

Türkiye'de intihar vakalarının sayısı son günlerde artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da valilik binası önünde kendisini yakan Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek feryat etmişti. Yarıcı, 7 Şubat günü meydana gelen olayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BİR ÖRNEK DE KONYA'DAN

Konya'da da 2 çocuk babası bir kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini aracına asarak intihar etti. İki çocuk babası Mevlüt Çankaya'nın maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.