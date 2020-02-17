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Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika: Cizre'de yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan bir kişi kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayarak intihar etti. Valilik, şahsın hayatını kaybettiğini duyurdu.

17.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:37

Cizre'de Nezir Kılıç isimli bir vatandaş, kaymakamlık binasının 5'inci katından atlayarak intihar etti. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, %76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4.katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu,yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babasıNezir Kılıç'a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

HATAY'DA BİR VATANDAŞ KENDİNİ YAKMIŞTI

Türkiye'de intihar vakalarının sayısı son günlerde artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da valilik binası önünde kendisini yakan Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek feryat etmişti. Yarıcı, 7 Şubat günü meydana gelen olayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BİR ÖRNEK DE KONYA'DAN

Konya'da da 2 çocuk babası bir kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini aracına asarak intihar etti. İki çocuk babası Mevlüt Çankaya'nın maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar ettiGeçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybettiValilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (53)
BİLEN:Hiç birimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. 2000tl alanında 5000tl alanında 10 000 tl alanında borcu var. Herkes bankadan kredi çekmiş . Herkesin altında arabası var. Arabası olan arabasını yeniliyor evi olan evini yeniliyor. Tam bir doyumsuzluk devri yaşanıyor. İsraf boyumuzu aşmış. Eğer insanlar ekonomik sıkıntıdan intihar etse hepimizin kendisini öldürmesi lazım.
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ADINIZI YAZIN:millet ekonomisi çöküş içinde
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ÇUKUROVALI:Siyanür satışına yasak getirilmiş ti yarın bir gün pencereden atlama , kendini arabasına asma veya benzinle yakma yasağı da gelir . . . Olur mu olur . Burası Türkiye . . . . Allah sonumuzu hayretsin .
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RACO:artık bişey demiyorum insanlar bu olan bitenler karşısında hala kör sağır ve dilsizi oynuyolarsa diyecek hiçbişey yok ses çıkarmayan herkesin bu işte vebali var
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YAZIKLAR OLSUN:yapılan açıklama çok daha vahim Allah sorsun ne diyim, yani diyolarki biz yardım ediyoz haaa adam kaldırmış kendini atmış bize yıkmayın suçu kimse bizi suçlamasın kim bilir ne derdi vardı biz yardım yapıyoduk. . .
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VEZIR:NEDEMEK YANI ADAM YARDIM ALDIGI ICIN INTIHAR ETTI . . BIRAKIN KENDINIZI TEMIZE CIKARTMAYI. . ULKEMIZIN HALINE BAK HERGECEN GUN FAKIRLESIYORUZ. . . YAZIKLAR OLSUN . . AMA MALESEF SATIN ALDIK MEDYA PATRONLARI YUZUNDEN HERSEY COK GUZELMIS GIBI GOSTERILIYOR HEPIMIZE FOX DAN BASKA PAZARA INEN YOK . .
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ERKIN:Bu intiharlar hep bolluktan, refah seviyesinin yuksekliginden kaynaklaniyor. Insanlar artik yapacak bir sey bulamiyorlar, dunyada ger seyin tadina bakiyorlar, artik hayat zevk vermiyor. . .
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ABECE:maddi sıkıntı yüzünden değil be yalan yanlış aspagaras haber yapmayın Mevlüt gardaşımın kız kardeşi ile görüşüldü. Azıcık haberci beynine sahip olsaydınız aslını astarını araştırmadan yayın yapmazdınız. Eşi evi terkettiğinden dolayı adam bunalıma girip intihar ediyor. Maddi sıkıntısı olan adam ücretsiz elazığa depremzedelere malzeme taşır mı geçtim. mercedes kamyonu var, maddi sıkıntısı var satmaz mı adam ekmek teknesini. . .
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BEYİN:Beyin büyük nimetmiş bu yorumu okuyunca anladım.
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KENAN:cahil misin sen.
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