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Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek

Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanmasıyla büyük şok yaşayan Juventus'a bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan annesini görmek için Portekiz'e giden Ronaldo'nun, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle bir süre daha İtalya'ya dönmeyeceği açıklandı.

12.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:24

Daniele Rugani'de koronavirüse rastlanmasının ardından büyük şok yaşayan Juventus'a bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.

GELİŞMELERİ PORTEKİZ'DEN TAKİP EDECEK

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan annesini görmek için Portekiz'e giden Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüse rastlanınca İtalya'ya dönmeme kararı aldı. Juventus'tan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun annesi için gittiği Portekiz'den normal şartlarda Perşembe günü döneceği ancak takımda koronavirüse rastlanması nedeniyle gelişmeleri Portekiz'den takip ederek bir süre daha burada kalacağı belirtildi.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELİRSİZ

Ronaldo'nun geri dönüş tarihine dair herhangi bir bilgi verilmezken, Portekizli futbolcunun tedirginlik yaşadığı kaydedildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'la oynayacağı maç için antrenmanlara devam ederken, İtalya'da futbol müsabakaları 3 Nisan tarihine kadar durdurulmuştu. Serie A takımları da salgın nedeniyle antrenmanlara 1 hafta ara vermişti.

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Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Etiketler : Spor

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Yorumlar (2)
GEZGİN:come to beşiktaş, ,
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NE DEYİM MAHMUT MU DEYİM:SEE
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