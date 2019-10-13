Son dakika: Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir

Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, Sputnik Arapça'ya açıklamalarda bulundu. Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay

NE OLMUŞTU?

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hükümet birliklerinin, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği Suriye'nin kuzeyine hareket etmeye başladığı öne sürülmüştü.

Ajans, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk askerlerine karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceğini ileri sürmüştü.