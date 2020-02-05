Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay hakkındaki söylemlerine sert cevap veren Erdoğan, deprem bölgesine bağış müjdesini de duyurdu. Erdoğan, "Ziraat Katılım'ın Kızılay şubesinde hesap açtık. Milletvekillerimizden açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SENİN GÖZÜN VAR AMA GÖRMÜYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun dün Kızılay'a ilişkin yaptığı açıklamalara cevap veren Erdoğan, "AK Parti olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yangın kampanyası başlattık. Seferberlik ruhuyla hareket ederek kardeşlerimizin yaralarını sardık. Dün çıkmış konuşuyor; diyor ki 'Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım göremedim.' Ya senin gözün var ama göremiyorsun. Ve girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta, solcu ya ona rağmen göremiyor, orada Kızılay'ın amblemi var görmüyor. Sağ tarafta AFAD'ın var, onu görüyor" ifadelerini kullandı.

"BİN LİRADAN AZ OLMAMAK ÜZERE KATKI YAPACAKLAR"

Erdoğan sözlerine, "Ülkemiz genelinde yapılan yardım kampanyasına, AK Parti olarak biz de en güçlü şekilde destek vereceğiz. Bu amaçla, Ziraat Katılım'ın Kızılay şubesinde hesap açtık. Milletvekillerimizden açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz. Ve ayrıca Türkiye genelinde de teşkilatlarımızın bu kampanyaya katılma iradeleri mevcuttur" şeklinde cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kızılay'a yönelik sert sözler sarf eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesindeyken ciddi eleştiriler aldım. Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergilerinin nereye harcadığınız vatandaşa açıklayın dedim. En ağır eleştiriyi aldım. AFAD'a teşekkür ederim. Her yerde çadırları vardı. Kızılay'ın değil AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.